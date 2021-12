اكتشاف كوكب "الجحيم" من الحديد النقي بنصف صلب وآخر سائل (صور وفيديو)

اكتشف مجموعة علماء كوكبا جديدا يبعد عن أرضنا حوالي 30 سنة ضوئية، لكن المميز في هذا الكوكب هو طبيعته الغريبة التي جعلته كتلة مصمتة تشبه "الحديد النقي".

ويعتقد العلماء أن حجم الكوكب الجديد المكتشف يبلغ ثلاثة أرباع حجم الأرض، وأكبر من حجم عطارد وأصغر من المريخ، لكنه بكثافة الحديد النقي.



لب معدني منصهر لكوكب كبير يشبه "الحجيم"

وأشار الباحثون إلى أن هذه الكوكب يشبه لبا معدنيا منصهرا لكوكب كبير، حيث يقترب هذا الكوكب من نجمه لمسافة قريبة جدا ويكمل مداره خلال 8 ساعات فقط.



ويدور هذا الكوكب حول نجمه بطريقة مشابهة جدا لدوران القمر حول كوكب الأرض، حيث يبقى أحد جوانبه مقابلا لشمسه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجانب المشمس إلى 2200 درجة فهرنهايت.

"هذا الجانب من الكوكب الذي نعتقد أنه مجرد صخور منصهرة عبارة عن عالم بحيرات الحمم البركانية الكبيرة أو محيطات الحمم البركانية".



وسمح موقع الكوكب ودورانه حول نجم أصغر للعلماء بتقدير كثافته بدقة شديدة جدا، ونشروا نتائجهم في مجلة "Science" العلمية، بورقة بحثية تحدثت عن اكتشاف كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية له كثافة غريبة منح اسم "GJ 367b".

GJ 367b is likely tidally locked and its dayside temperature can get as high as 1800K (~1500°C) which is high enough to evaporate any atmosphere. Rock and metal can start to melt too! Maybe we have a molten lava world here?

Video credit: VAA/Nándor Dénes and Gabriella Balogh pic.twitter.com/cwDS8Sf6Jp