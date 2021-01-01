لماذا علينا تجنب تشغيل المدفأة عند الذهاب للفراش؟

وكالات/سما/

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير، ما يدفع معظمنا إلى تشغيل المدفأة لاسيما خلال الليل.

إلا أن الدكتور كاران راج الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند، يحذر من اللجوء إلى التدفئة خلال الذهاب إلى الفراش.



وقال راج في مقطع مصور على حسابه بـ "تيك توك" الذي يتابعه فيه 4.5 ملايين متابع إن الحفاظ على غرفة باردة قبل النوم أمر بالغ الأهمية لصحتنا، بحسب موقع healthy.walla.



وأوضح في الفيديو القصير: "لا يزيد الميلاتونين (هرمون الظلام - الهرمون الذي تفرزه أجسامنا مع الظلام وبالتالي يرسل إشارات للدماغ بأن الوقت قد حان للنوم) من الميل إلى النوم فقط، بل هو أيضا هرمون يعزز مكافحة الشيخوخة".

وأضاف أن الميلاتونين هو جزء من النظام الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ كيميائيا، بينما يتسبب في الشعور بالنعاس وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وتابع: "يجب أن تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية حتى نتمكن من النوم، لذا فإن برودة درجة الحرارة في الغرفة تجعلك أقرب إلى درجة حرارة نومك المستهدفة، لذلك ستنام أسرع بكثير".

وأكد الدكتور راج أن "درجات الحرارة الأكثر دفئا تعني أن عقلك وجسمك سيكونان أكثر نشاطا في محاولة لتبريدك".

كما استشهد في مقطع الفيديو الخاص به بدراسة تشير إلى أن التعرض للبرد يمكن أن يزيد من كمية الدهون البنية التي تنتجها الخلايا الجذعية.

وأوضح: "الدهون البنية تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم وتحسن حساسية الأنسولين".