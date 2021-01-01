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السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى (فيديو)

الأحد 05 ديسمبر 2021 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يكشف عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى (فيديو)



القاهرة/سما/

سألت الطفلة ملك محمد (9 أعوام) بطلة مصر في السباحة بنادي الشمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي: مين مثلك الأعلى! ليرد عليها السيسي: دائما الناس بتقول أشخاص أنا عندي نماذج كتير من الناس.


وكان جواب الرئيس السيسي، للطفلة ملك محمد خلال احتفالية قادرون باختلاف: "دائما الناس في السؤال ده بتقول أشخاص.. أنا عندي نماذج كتير من الناس.. مخدتش حد لوحده يكون مثلى الأعلى.. أول من تأثرت بيهم وكانوا نموذج.. أسرتي اللي عشت معاهم.. والدي والدتي..".

وأضاف السيسي: "والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر ومش عاوز أكون منحاز وأقول مش شوفت نموذج مثل ده والدتي عملتنى التجرد يعني أني أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الهوى والانحياز والتمييز، احكم عليها وأوزنها بالتجرد ومالقتش أعز منها ولا أكرمم منها الله يرحمها".

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف": والدي كان شديد الهمة وفضل يعمل من الفجر لغاية 12 بالليل.. وكان ميسور الحال ولكنه شديد الهمة ويحب العمل.. وخدت دى منه.. وكان لي عم شديد الكرم والرفق بالناس.. لم أرى في حياتي نموذج كريم جدا مع الأطفال والضعاف.. ده عمي.. أنا مش خدت نموذج واحد.. والنماذج دي طيبة أتمنى من الله يجازيهم خيرا ويرحمهم".

#عبد الفتاح السيسي #مصر

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