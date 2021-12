أمريكا: أراد طرد الثعابين بالدخان فأحرق منزلا يتجاوز سعره مليون دولار (صور)

تكبد صاحب منزل في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة خسائر من المتوقع أن تتجاوز المليون دولار بعد أن جاءت خطة مكافحة الآفات القائمة على الفحم بنتائج عكسية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن صاحب منزل في ولاية ماريلاند حاول كبح غزو الأفاعي عن كطريق الدخان، إلا أن العملية تحولت إلى كابوس وخسر الرجل منزله الذي اشتراه بـ1.8 مليون دولار.

وأبلغ مسؤولو الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة مونتغومري عن الحريق مباشرة بعد وقوعه في 23 نوفمبر، ووصفوا الحريق بالهائل.

وأشاروا إلى أن ألسنة اللهب حولت المنزل الكبير المكون من طابقين كومة من الرماد.

ويقول أحد المسؤولون إن حوالي 75 من رجال الإطفاء استجابوا لبلاغات قدمت لهم عن اشتعال النيران في منزل بشكل ضخم للغاية.

وصرح بيت بيرينغر المتحدث باسم مقاطعة مونتغومري للإطفاء والإنقاذ بأن المالك حاول استخدام دخان الفحم لمحاربة الثعابين في المنزل.

كما أوضحت الشرطة في بيانها أنه يُعتقد أن مصدر الحرارة وهو الفحم كان قريبا جدا من المواد القابلة للاحتراق، مما ساهم في اشتعال النيران.

وأكدت الشرطة أن الحريق لم يوقع ضحايا واقتصر على الخسائر المادية.

Maryland homeowner burns down his house in an attempt to smoke out snakes!

Status of the snakes is unknown, but as the home was reduced to rubble, it's assumed they no longer live there. pic.twitter.com/IWcUcscTWu