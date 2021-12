كاسانو يفضح رسائل واتساب من رونالدو (فيديو)

كشف الإيطالي أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد السابق، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، بعث برسالة إليه مؤخرا يطالبه بالاحترام بعد تصريحه بأن ليونيل ميسي أفضل منه.

وسبق أن صرح كاسانو كثيرا ضد رونالدو، معتبرا أنه ليس من أفضل 10 لاعبين في التاريخ، وأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق عليه.

وقال كاسانو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "تلقيت رسالة من رقم إسباني تتضمن 4 فقرات طويلة، وقمت بإرسالها إلى بوفون (الحارس جان لويجي بوفون)، الذي أخبرني أنه أعطى رقمي لكريستيانو".

وأضاف: "أخبرني رونالدو أنني يجب أن أحترمه.. وأن أحترم الأهداف التي سجلها، وما فاز به.. لكني لا أخشى أحدا، وأجبته بأنني قلت الحقيقة، وأن هناك رونالدو واحد فقط (رونالدو الظاهرة البرازيلي)، وأن ميسي أفضل منه".

Former Real Madrid forward Antonio Cassano has insisted that Lionel Messi is better than Cristiano Ronaldo. The Italian has also blasted the Manchester United star for demanding more respect from him. https://t.co/iZ8rAN8nud