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العاهل السعودي يوجه رسائل إلى زعماء الخليج

الأحد 05 ديسمبر 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يوجه رسائل إلى زعماء الخليج



الرياض/سما/

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الأحد رسائل خطية إلى عدد من زعماء دول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن العاهل السعودي أرسل رسالة خطية إلى كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسائل تتعلق "بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها".

وأضافت الوكالة أن الرسالة إلى الشيخ تميم قام بتسليمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الأحد.


وقام بن فرحان أيضا بتسليم الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقبال ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


كما تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين.

وتسلم الرسالة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وتم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وفي البحرين، سلم وزير الخارجية السعودي رسالة خطية لوزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وجهها الملك سلمان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

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