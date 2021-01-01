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المجلس الوزاري العربي للسياحة يناقش دعم القطاع السياحي في فلسطين

الأحد 05 ديسمبر 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوزاري العربي للسياحة يناقش دعم القطاع السياحي في فلسطين



القاهرة /سما/

يناقش المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ24 الأربعاء المقبل، بمقر جامعة الدول العربية، دعم القطاع السياحي في فلسطين.

وأوضح الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، في تصريح له اليوم الأحد، أن جدول أعمال الدورة يتضمن دعم الاقتصاد الفلسطيني في الميدان السياحي بالقدس الشرقية لحماية طابعها الروحي والتراثي والحضاري الأصيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، في نطاق المبادئ العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها في الدول العربية.

وأشار إلى أن اجتماعات الدورة ستبحث سبل تطوير السياحة البينية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وبرنامج التدريب والتكوين بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسياحة الميسرة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسياحة الذكية بارتباط مع التحول الرقمي والابتكار، فضلا عن الشراكة العربية- الصينية، واختيار عاصمة السياحة العربية لسنة 2022.

وستشهد الدورة إعادة هيكلة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري للسياحة (2021-2023) وفق القواعد النظامية الجاري بها العمل.

#المجلس الوزاري العربي للسياحة #جامعة الدول العربية #القطاع السياحي #فلسطين

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