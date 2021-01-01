رسالة من الرئيس عباس إلى رئيس وزراء الهند.. وهذا ما جاء فيها

رام الله /سما/

سلّم رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الأحد، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس إلى رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، تسلمها نيابة عنه سفير الهند لدى دولة فلسطين موكول آريا، يشرح فيها آخر التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، وكذلك ما وصلت إليه العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، من بين أمور أخرى.

وتضمنت الرسالة قرار القيادة الفلسطينية القيام بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويأتي تسليم الرسالة إلى سفير الهند في إطار التحرك الواسع الذي تقوم به القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس لتنبيه رؤساء وقادة العالم بالمخاطر التي تتهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل بسياساتها العدوانية المتمثلة بمواصلة بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واعتداءات الجيش والمستوطنين على المدن والقرى الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن رسالة مشابهة كانت قد أرسلت لرئيس وزراء باكستان قبل أيام لذات الغرض.