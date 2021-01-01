  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: نرفض ما جرى بالجامعة العربية الأمريكية وسنأخذ إجراءات تمنع تكرار ذلك

الأحد 05 ديسمبر 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نرفض ما جرى بالجامعة العربية الأمريكية وسنأخذ إجراءات تمنع تكرار ذلك



رام الله /سما/

 كرّم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم.

وقال رئيس الوزراء: "أقف أمامكم اليوم لنكرم الذين استحقوا هذا التكريم، وكنت آمل أن يكون هذا المشهد اكتمل بأن يكون التكريم في القدس المحررة، ويكون انتهى هذا الانقسام لكي يكون بيننا ومعنا أخوات وإخوة من قطاع غزة وأن يكون المشهد مكتملا بعودة لاجئينا من الشتات، ليكتمل الوطن بجغرافيته وديمغرافيته، ويكون هذا الاحتلال قد انقشع، وتكون دولتنا الفلسطينية المستقلة قد نالت استقلالها وتواصلها الجغرافي، وقابليتها للحياة بعيدا عن الاحتلال ومنغصاته".

وأضاف: "الدين هو أساس صمودنا والحفاظ على ديننا هو جزء من الحفاظ على هويتنا، وجزء لا يتجزأ من مواجهتنا مع هذا الاحتلال الذي يريد أن يطمس هويتنا الدينية والوطنية، ولكن كل يوم شعبنا يؤكد أننا متمسكون بأرضنا ووطننا ورسالتنا بديننا الحنيف. والشعب الفلسطيني موحد، مسلمين ومسيحيين، في مواجهة الاحتلال".

وتابع أن "وزارة الأوقاف تعتبر وزارة الدفاع بكل ما تقوم به من حفاظ على الأرض، وتعزيز وتحصين الإنسان، ومن المحزن ما جرى في بعض الجامعات أمس، هذا بالنسبة لنا مؤلم جدا، وهذا إن دل على شيء يدل على أننا لم نعد نوظف عقلنا بالتعاطي مع المشاكل بغض النظر عن حجمها، ولا نقبل بذلك وسوف نأخذ إجراءات تمنع تكرار ما جرى في الجامعة العربية الأمريكية في جنين".

وقال رئيس الوزراء: "هناك 1400 مركز تحفيظ وتجويد تشرف عليها وزارة الأوقاف، آلاف الأشخاص يشاركون في هذا المشهد الذي نرعاه اليوم".

وجاءت النتائج النهائية للمسابقة القرآنية لحفظ أجزاء من القرآن الكريم لطلبة المدارس من سن 6 حتى 18 من مراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف، برعاية بنك الصفا، وبلغ عدد من سجَّل للمسابقة 3208 طلاب، فيما كان عدد المتقدمين لها 1419، وكان عدد الناجحين فيها 1127، وبلغت نسبة النجاح 79%، وفاز بالمراحل الأولى 20 طالبا وطالبة.

وقد تم هذا التكريم برعاية بنك الصفا وبحضور وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومدير بنك الصفا نضال البرغوثي، ومدراء مديريات الأوقاف والفائزين في المسابقة وذويهم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الجامعة العربية الأمريكية #جنين #مهران خليلية

الأكثر قراءة اليوم

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا”

أصوات العرب خذلت صلاح في سباق الكرة الذهبية.. تعرف على البلدان التي صوتت له

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟

أول تعقيب من حماس على قرار الكويت بحظر دخول السفن المحملة ببضائع إسرائيلية

هكذا قرأ مركز “مقرب من الاستخبارات الأمريكية” اتفاق الأردن وإسرائيل والإمارات

الأخبار الرئيسية

تفاصيل جديدة عن ملف تبادل الاسرى: لا اختراق حقيقي وتعقيدات رد إسرائيل تؤجل زيارة اللواء كامل

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: “أردوغان يثِق بهرتسوغ” والعلاقات تتطور بين البلدين

بينت يدافع عن عناصر الشرطة الذين قتلوا فلسطينيا بالقدس ويطالب باستخدام ادوات اخرى ضد ايران

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية