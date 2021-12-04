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محمد عساف يضيء ليالي آنهايم ويلوّح بالكوفية الفلسطينية (صور)

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عساف يضيء ليالي آنهايم ويلوّح بالكوفية الفلسطينية (صور)



كاليفورنيا/سما/

في إطار جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحيا محبوب العرب النجم الفلسطيني محمد عساف الذي التقى الجاليات الفلسطينية والعربية حفلاً فنياً ضخماً في “آنهايم” قدّم فيه مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت حماسة الجمهور الذي تفاعل معه للغابة بصوته المميز وحضوره المحبب، كما شارك عساف في هذا الحفل النجم الأردني عمر العبداللات.

ونشر محمد عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مجموعة من الصور من أجواء الحفل الجماهيري، وبدا في الصور وهو على المسرح ويحمل الكوفية الفلسطينية ويلوّح بها فخراً واعتزازاً، كما بدا مع العبداللات ووصف الغناء معه بأنه بمثابة السعادة التي لا توصف: “تزيّنت الحفلة في آنهايم بكم أهلنا وأحبتنا…الوقوف على المسرح مع أخي الكبير النجم عمر العبداللات سعادة لا توصف”.

وتفاعل المتابعون للغاية معه، مشيدين به وبصوته وأدائه وحضوره ووطنيته وأصالته، متمنين له دوام النجاح والتألق.

#آنهايم #محمد عساف

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