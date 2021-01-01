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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تختتم دورة المراسلة التلفزيونية

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تختتم دورة المراسلة التلفزيونية



غزة /سما/

اختتمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، دورة المراسلة الصحفية، لـ 22 متدرباً، بمقر النقابة بمدينة غزة، بحضور نائب  نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، ومسؤولة التدريب في النقابة أ. علا كساب، ومسؤول لجنة الحريات د.رامي الشرافي ومسؤول لجنة العلاقات العامة أ.عاهد فروانة  والمدرب فؤاد جرادة.

وقال الأسطل، إنّ النقابة تسعى دائماً لضرورة امتلاك طلاب الإعلام للمواهب الصحافية، ولعل هذه الدورة توفر بعض المتطلبات لهم في ظل الوضع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني.

وأوضح الأسطل، أنّ هذه الدورة جاءت ضمن سلسلة من الدورات التي عملت على تنفيذها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، داعيًا لضرورة استكمال المتابعة العملية وتطبيق المواد النظرية لتطوير مهارات المتدربين.

من جانبه قالت مسؤولة التدريب في النقابة أ. علا كساب، إن النقابة تعطي أولوية لتطوير الكادر الصحفي سواء كانوا طلاباً أو خريجي إعلام أو حتى عاملين في المؤسسات الصحفية بهدف انشاء جيل صحفي قوي.

وأوضحت كساب، أن الصحفي يحتاج إلى تطوير نفسه بشكل يومي وعدم الاكتفاء بالدورات التدريبية فقط.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المتدربين والمتدربات.

#نقابة الصحفيين الفلسطينيين #قطاع غزة

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