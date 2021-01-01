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عمداء شؤون الطلبة يدين أحداث الجامعة الأمريكية بجنين

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمداء شؤون الطلبة يدين أحداث الجامعة الأمريكية بجنين



رام الله /سما/

ناقش مجلس عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية يوم الأحد، ما يحدث في بعض الجامعات، وآخرها ما حدث في الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين.

وعبر المجلس خلال اجتماع طارئ، عن تضامنه مع الجامعة العربية، مستنكرًا ما يحدث من عنف داخل الجامعات وفي جوارها، مترحمًا على روح شهيد الجامعة.

وناشد المجلس الرئيس محمود عباس وكل أصحاب العلاقة ضرورة العمل وتكاتف الجهود للحفاظ على أمن مؤسساتنا التعليمية واستقرارها، وتوفير بيئة آمنة في محيط هذه المؤسسات وداخلها، بما يضمن الحفاظ على مقدرات وإنجازات جامعاتنا، التي مثلت دومًا منارات علم ونضال وبناء بطلبتها والعاملين فيها.

#مجلس عمداء شؤون الطلبة #الجامعات الفلسطينية

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