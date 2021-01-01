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الاحتلال يقتحم قرية رأس كركر ويطلق القنابل الغازية

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قرية رأس كركر ويطلق القنابل الغازية



رام الله /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الأحد قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وشرعت بإطلاق القنابل الغازية صوب منازل المواطنين.

وداهم مجموعة من الجنود المشاة حارات القرية وأطلقوا القنابل الغازية على منازل المواطنين، بعد أن داهموا حارات القرية، ومحيط منازل المواطنين.

وتغلق قوات الاحتلال بشكل شبه يومي المدخل الغربي للقرية وتعيق حركة المواطنين وتدقق في بطاقاتهم، علما أنها تقيم برجا عسكريا قرب المدخل نفسه.

ويعاني أهالي القرية من اعتداءات جنود الاحتلال ومستوطنيه بشكل مستمر، إذ يهاجم المستوطنون مزارعي القرية ويطردونهم من أراضيهم.
 

#قوات الاحتلال #قرية رأس كركر

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