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فصائل المقاومة: اعتداءات الأجهزة الامنية ستشعل فتيل الثورة في الضفة

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: اعتداءات الأجهزة الامنية ستشعل فتيل الثورة في الضفة



غزة /سما/

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأحد، إنّ الاعتداءات والقمع المتواصل الذي تنفّذه أجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلّة ضد المواطنين "ستشعل فتيل الثورة على الظلم والقهر الحاصل في الضفة".

واعتبرت الفصائل، في تصريح صحفي، أنّ الاعتداءات "الآثمة" على الطلبة وقمع الحريات الذي حصل في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، والتي أدت إلى مقتل أحد الطلاب "هي أفعال لاأخلاقية ولاوطنية تنم عن عقلية همجية في التعامل مع الآخرين".

وأكّدت على أنّ السلطة وأجهزتها الأمنية تتحمّل كامل المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني في الضفة المحتلة، داعية إلى ضرورة "محاسبة الفاعلين المجرمين ومن أعطاهم الأوامر بالاعتداء على الطلاب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة في محاكم نزيهة".
 

#فصائل المقاومة الفلسطينية #الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #الجامعة العربية الأمريكية

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