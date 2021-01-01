اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة يجتمع بمدير الأمن العام الاردني

رام الله /سما/

اجتمع اليوم اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة بمقر المديرية العامة للأمن العام الأردني باللواء ركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام الأردني بناءً على دعوة تلقاها من مدير الأمن العام الأردني.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الإجتماع تناول بحث أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات بحضور الوفد المرافق الذي ضم العميد دكتور محمود صلاح الدين مدير المكتب المركزي الوطني إنتربول فلسطين والعميد دكتور خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة والسادة مساعدي مدير الأمن العام الأردني.

حيث رحب اللواء ركن الحواتمة باللواء الحلو والوفد المرافق مستعرضاً العلاقة التاريخية التي تربط الأمن العام الأردني بالشرطة الفلسطينية والتعاون المستمر في كافة مجالات العمل الشرطي وسبل تطوير العلاقة لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين مبدياً إستعداد الأمن العام الأردني لتقديم كل ما يلزم لأشقائهم في الشرطة الفلسطينية مؤكدا على ضرورة توثيق العلاقات بين الجانبين كون الحالة الأمنية مترابطة بين الطرفين.

من جهته شكر اللواء يوسف الحلو مدير الأمن العام على حفاوة الإستقبال وعلى كل ما قدمه الامن العام من دعم للشرطة الفلسطينية منذ التأسيس حتى يومنا هذا مستعرضاً أهم الإنجازات التي حققتها الشرطة الفلسطينية وخطط التطوير التي تم إعتمادها للإرتقاء بالأداء مبدياً إستعداده للتعاون مع الأشقاء بالأمن العام الأردني لما فيه تحقيق رسالة الأمن في البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الإجتماع إتفق الطرفان على تبادل الزيارات للإستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل طرف.