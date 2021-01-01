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مكافحة الفساد: 45 لوحة فنية تتنافس في مسابقة "يد بيد نحو وطن بلا فساد"

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكافحة الفساد: 45 لوحة فنية تتنافس في مسابقة "يد بيد نحو وطن بلا فساد"



رام الله /سما/

تنافست 45 لوحة فنية في مسابقة "يد بيد نحو وطن بلا فساد" التي أطلقتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر ان تعلن لجنة التحكيم عن اسماء الفائزين في جوائز هذه المسابقة بعد اعتماد النتائج النهائية للفائزين البالغ عددهم 15 فائزا وفائزة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي تعقده الهيئة يوم بعد غد الثلاثاء، في مدينة رام الله، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، بعنوان: "تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام" حوكمة، فاعلية امتثال.

وشارك في المسابقة، الجامعات والكليات التالية: جامعة القدس المفتوحة بفروعها في الضفة، وجامعة فلسطين التقنية خضوري، وجامعة بيرزيت، والجامعة العربية الامريكية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة الخليل، وكلية عندليب العمد، والكلية الذكية للتعليم الحديث.

وحددت لجنة التحكيم المعايير المرتبطة بتحكيم الرسومات الفنية المشاركة التي اشتملت على ثلاثة محاور وهي: أصالة الفكرة 30%، عناصر التكوين والألوان والتصميم (اللون، المساحة، الشكل، الملمس) 40%، ارتباط اللوحة بثقافة محاربة الفساد 30%.

وتم إطلاق المسابقة في شهر أيلول مع بداية الفصل الدراسي الحالي للعام 2021-2022، وتم تعميمها ونشرها على جميع الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لعمادة شؤون الطلبة في الجامعات والكليات الجامعية.

#هيئة مكافحة الفساد

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