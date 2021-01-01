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الأردن: الحكم بالسجن على 5 مسؤولين إثر انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: الحكم بالسجن على 5 مسؤولين إثر انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط



عمان /سما/

حكمت محكمة أردنية، الأحد، خمسة مسؤولين حكوميين بالسجن ثلاث سنوات لتسببهم بوفاة عشرة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في آذار/ مارس الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق، عبد الرزاق الخشمان وأربعة من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات، على ما أفادت مراسلة "فرانس برس" من قاعة المحكمة.

وأدين هؤلاء بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة ثمانية متهمين آخرين.

والقرار قابل للطعن خلال عشرة أيام.

وقد توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 آذار/مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غربي عمان) بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها، نذير عبيدات، الذي قدم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة أربعة آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

وأعلنت الحكومة، مساء نفس اليوم، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بـ"خطأ جسيم فادح غير مبرر".

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".

وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط.

#الاردن #حادثة السلط #مستشفى السلط الحكومي #انقطاع الأكسجين

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