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العاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر

الأحد 05 ديسمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يبعث برسالة خطية لأمير قطر



الدوحة/سما/

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ،وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.


وسلم الرسالة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، أثناء استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة.


ونقل الوزير السعودي، تحيات الملك سلمان، إلى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، ولا سيما على مستوى القيادة، منذ انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل 40 عاما.

وتشهد العلاقات بين البلدين اتصالات مكثفة على مستوى القيادة بعد الإعلان في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال قمة العلا الخليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة.
وأنهى الاتفاق أزمة شهدت قطع علاقات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

#السعودية #قطر #الملك سلمان #تميم بن حمد آل ثاني

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