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تخصيص 4 مليون شيكل لإنشاء منطقة صناعية في سخنين

الأحد 05 ديسمبر 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخصيص 4 مليون شيكل لإنشاء منطقة صناعية في سخنين



القدس المحتلة /سما/

أكدت بلدية سخنين أن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية وافقت على طلبها بتخصيص ميزانيّة قدرها 4 مليون شيكل للتخطيط لمنطقة صناعيّة - اقتصاديّة بمساحة 600 دونم، مشتركة بين مدينة سخنين ومسجاف.

وأفادت البلدية وفق قناة كان أنّ هذه المنطقة ستخدم بالأساس أهل سخنين، حيث ستقام في الجهة الشمالية منها، إضافة إلى احتوائها على دفيئة اقتصاديّة ودفيئة هايتيك، الأمر الّذي سيشكّل رافعة مهنيّة واقتصاديّة لأبنائها وشبابها.

وقال رئيس بلدية سخنين صفوت أبو ريا، إن هذه الميزانيّة جاءت لتدفعنا قدمًا في مشوار إقامة هذه المنطقة، حيث بدأنا بالتخطيط، ونعمل على إخراج المشروع إلى حيّز التنفيذ قريبًا إن شاء الله، لما في ذلك من مصلحة وفائدة عظيمة.

وأوضح أنه في في حديثه يوم أمس مع الوزارة، اتفّق على اعتبار هذه الميزانيّة أوليّة للتخطيط فقط، وسوف نتابع لتحصيل ميزانيّات أخرى من أجل الشروع بالبناء الفعلي في هذه المنطقة إن شاء الله.

#بلدية سخنين #الاقتصاد الإسرائيلية #منطقة صناعيّة

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