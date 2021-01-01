الضابطة الجمركية تضبط 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي

رام الله /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية 41.5 طن بضائع منتهية الصلاحية بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن "الضابطة الجمركية" اليوم الأحد، أنه تعامل خلال شهر تشرين الثاني الماضي مع 638 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والاجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الاقتصاد الوطني، ونفذ جولات تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن القضايا كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل التقرير بأن الجهاز تعامل مع: 445 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، ومع 77 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعا لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات ومع 70 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي، و32 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعما للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي و10 قضايا في مجال الاتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و4 قضايا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.

وأكد التقرير الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصح للحد من انتشار فيروس كورونا.