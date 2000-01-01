حفل ليلة رأس السنة في "ريكسوس بريميوم سيغيت" شرم الشيخ يحييه النجم العالمي تاركان

شرم الشيخ/سما/

اعلن منتجع ريكسوس بريميوم سيغيت، في مدينة شرم الشيخ المصرية، استقبال العام الجديد بحفل موسيقي ضخم للنجم العالمي تاركان،

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لاقامة هذا الحفل في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل سيكون أولى حفلات تاركان في مصر،

وقال إركان يلدريم المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر بهذه المناسبة: "نحن متحمسون لمنح ضيوفنا الأعزاء هذه الفعالية الرائعة. حيث يأتينا عام 2022 حاملاً معه الكثير من الآمال والبدايات الجديدة،

واضاف قائلا "يسعدنا أن يشاركنا النجم التركي العالمي " تاركان "احتفالاتنا بالعام الجديد ونعد ضيوفنا بليلة رأس سنة لا تنسى".

ويُعد منتجع ريكسوس بريميوم سيغيت الخيار الأمثل للراغبين باختبار الأجواء الصيفية الرائعة في أيام الشتاء الباردة مستمتعين بإطلالة خلابة على مياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة.

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.