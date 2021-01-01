هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم قبل موتها؟.. حسن الرداد يحسم الجدل

وكالات / سما /

حسم الفنان المصري حسن الرداد الجدل حول حقيقة علم والدة زوجته دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقال الرداد، خِلال لقائه في برنامج (حبر سري): " لم يحدث وكنا مخبيين عليها فعلاً لآخر لحظة وحالتها لم تكن تسمح بأن نخبرها بذلك، وسمعت أخباراً ليست حقيقية وغير صحيحة، وهناك بعض المواقع والسوشيال ميديا نشروا وتحدثوا عن أنها علمت بوفاته أود أن أسألهم: "من أين حصلتم على هذه المعلومات".

وأكمل حسن: "هناك أناس نشرت شائعات بشكل شخصي عن أحد أعود لأسالهم من أين أتيتم بهذا الكلام، وانتقد كل شخص عنده موقع يستحل أنه يكتب أي حديث غير صحيح أخبار مغلوطة".

وعن وصف المعاناة التي مروا بها قال حسن الرداد: "أقمنا 4 أشهر في المستشفى ولم نكن نرى الشارع إلا ونحن خارجين أو داخلين للمستشفى، وكنا نقيم بنظام الشيفتات على المستشفى الذي فيه أستاذ سمير، وعلى المستشفى الذي كانت تقيم فيها أستاذة دلال، وكنا في حالة نفسية سيئة لا نتحمل أي خبر سلبي أو شائعة!".

وتوفت الفنانة دلال عبد العزيز في يوليو (تموز) الماضي عقب ما يزيد على شهرين من وفاة زوجها النجم سمير غانم إثر مضاعفات فيروس (كورونا).