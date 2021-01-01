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لماذا تهاجم الفطريات الفم؟

الأحد 05 ديسمبر 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا تهاجم الفطريات الفم؟



وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الفم والأذن والحنجرة إن الفطريات تهاجم التجويف الفموي والبلعوم والمريء والجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، بصفة خاصة، كمرضى الإيدز والسرطان ومن خضعوا لعمليات نقل أعضاء.

وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة الأخرى تشمل:

  • داء السكري

  • الأمراض المعدية الحادة مثل الالتهاب الرئوي

  • الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيميائي وبخاخات الربو المحتوية على الكورتيزون

  • سوء التغذية مثل نقص الحديد ونقص فيتامين "بي" (B)

  • التدخين

  • استخدام أطقم الأسنان

  • سوء استخدام المضادات الحيوية

ويمكن الاستدلال على وجود فطريات في الفم من الأعراض التالية:

  • الشعور بوجود فطريات في الفم

  • جفاف الفم

  • الشعور بحرقان في بطانة الفم

  • الإحساس بالعطش

  • اضطرابات التذوق

  • انبعاث رائحة كريهة من الفم

  • اللون الأبيض للسان والتجويف الفموي

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، بوصف الأدوية المضادة للفطريات.

#الفطريات #الفم #الصحة

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