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مستوطنون يستولون على أجزاء من أرض في الأغوار الشمالية

الأحد 05 ديسمبر 2021 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

استولى مستوطنون، اليوم الأحد، على أجزاء من أرض في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين استولوا اليوم على جزء من أرض (لم تعرف مساحتها)، تعود ملكيتها للمواطن ماجد أبو حميد، كما شرعوا بتأهيل طريق تصل إلى تلك الأرض.

يذكر أن المستوطنين يستولون على مئات الدونمات الرعوية، والزراعية على امتداد الأغوار الشمالية، ويمنعون الرعاة الفلسطينيين من رعي مواشيهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت ما يقارب 186 الف دونم مناطق مغلقة؛ لأغراض التدريبات العسكرية، وهي أراضٍ تتضمن تجمعات سكانية للمواطنين، ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

#الأغوار #مستوطنون

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