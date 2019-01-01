استمر في معركته 113 يومًا.. الاسير الفسفوس يتنسم الحرية

رام الله / سما /

بعد معركة طويلة من أجل الحرية والحياة، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد عن الأسير كايد الفسفوس من دورا بالخليل.

وخاض الفسفوس إضرابا عن الطعام لمدة 113 يومًا رفضًا لاعتقاله إداريًا.

وأوضح نادي الأسير أن الفسفوس أنهى إضرابه في 22 تشرين الثاني الماضي بعد اتفاق بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأشار النادي إلى أن الفسفوس (32 عاماً) أسير سابق تعرّض للاعتقال عدّة مرّات كان آخرها في تموز 2020 وخاض إضراباً عن الطعام عام 2019، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان) وله ثلاثة أشقّاء رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله موظفاً في بلدية مدينة دورا وقد استأنف مؤخرًا دراسته في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب.