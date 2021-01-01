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السباخي يسجل أول أهدافه مع أهلي الخليل

الأحد 05 ديسمبر 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السباخي يسجل أول أهدافه مع أهلي الخليل



الضفة المحتلة / سما /

قاد سعيد السباخي فريقه أهلي الخليل للانتصار على القوات الفلسطينية (3-0)، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين الجزئي بالضفة المحتلة.

وسجل السباخي الهدف الثالث لأهلي الخليل في الدقيقة 83، ما جعله يؤمّن الانتصار السادس لفريقه هذا الموسم.

ويعدّ الهدف هو الأول للنجم الغزي في الضفة المحتلة، خاصة أنه صنع العديد من الأهداف في الجولات السابقة.

يشار إلى أن أهلي الخليل يحتل المركز الثاني حالياً في دوري المحترفين الجزئي برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ترجي واد النيص، ويلتقي الطرفان وجهاً لوجه الجمعة القادمة في الأسبوع التاسع من المسابقة.

#أهلي الخليل #سعيد السباخي #القوات الفلسطينية

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