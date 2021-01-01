بينت يدافع عن عناصر الشرطة الذين قتلوا فلسطينيا بالقدس وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت عن أفرد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الذين قتلوا بدم بارد شابا فلسطينيا بشكل متعمد على الرغم من إصابته وهو ملقى على الأرض بالقدس.



وقال بينت في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، وفق "والا": "اقترح على الجميع ألا يتسرعوا أبدًا في إصدار حكم بشأن سلوك الجنود في المواقف العملياتية المعقدة في مواجهة الإرهاب".



وأضاف: "لقد تصرف الأفراد بشكل ممتاز، تمامًا كما هو مطلوب منهم".



وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال بينت إنه آن الأوان لاستخدام سلسلة أداوت مختلفة ضد إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي، ويجب أن تدفع ثمن ذلك.



ودعا بينت جميع الدول التي تجري مفاوضات مع إيران في فيينا إلى الالتزام بالخط العدواني، وإيضاح لها أنه من المستحيل تخصيب اليورانيوم والتفاوض في نفس الوقت.



ونبه أن هذا هو بالضبط الوقت المناسب لاستخدام سلة مختلفة من الأسلحة والأدوات للتعامل مع إيران.