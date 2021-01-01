تقديم لائحة اتهام ضد ناشط إسرائيلي تحرّش بسارة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، أن المدعي العام الإسرائيلي في محكمة الصلح بتل أبيب، قدم لائحة اتهام ضد ناشط إسرائيلي بسبب تحرشه جنسيًا بزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.



وأوضحت القناة أن المدعي العام قدم لائحة اتهام ضد الناشط اليساري بوعز دروري (55 عامًا)، بسبب نشره محتوى مزعجًا ومهينًا على موقع "تويتر" يتعلق بالحياة الجنسية لسارة نتنياهو.



وكانت سارة نتنياهو، قدمت العام الماضي شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية حول تلقيها تهديدات على حياتها.



وحققت الشرطة الإسرائيلية في ذلك الوقت مع شخص بشبهة نشر مضمون على موقع "فيسبوك" ينطوي على التحرش الجنسي بحق سارة نتنياهو، وقد تم إطلاق سراحه بشروط مقيدة.