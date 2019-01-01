هآرتس: سجانون اعتدوا على أسرى فلسطينيين انتقاما لفرار زملائهم من الجلبوع

القدس المحتلة/سما/

حققت الشرطة الإسرائيلية مع ثلاثة سجانين بعد توثيق اعتدائهم على أسرى فلسطينيين في أعقاب فرار الأسرى الستة من سجن الجلبوع، في 6 أيلول/سبتمبر الماضي.

واعتدى السجانون الثلاثة بالأيدي والعصي على عشرة أسرى وهم مكبلون، أثناء نقل عشرات الأسرى من سجن الجلبوع إلى سجن شطة المحاذي. وأكد مصدر مطلع على التفاصيل أن السجانين اعتدوا على الأسرى دون أي سبب وأن السجانين أرادوا "الانتقام" لفرار الأسرى، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وأفادت الصحيفة بأن كاميرات المراقبة في السجن التقطت صورا لجزء من الاعتداء، وتم تحويل هذا التوثيق إلى الشرطة. وأكد أسرى أنه تم تأخير نقلهم إلى علاج طبي في أعقاب الاعتداء عليهم، كما أن سلطة السجون سمحت للأسرى بلقاء محاميهم بعد عدة أيام فقط.

وتجري التحقيق في هذا الاعتداء الوحدة القطرية للتحقيقات مع السجانين، التابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبعاد سجانين اثنين من بين الثلاثة عن مصلحة السجون.

وأضافت الصحيفة أنه في هذه الأثناء استأنفت وحدة التحقيقات مع السجانين التحقيق في اعتداء سجانين على أسرى فلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، في 24 آذار/مارس العام 2019، عندما ألقى سجانون 55 أسيرا مكبلا، الواحد تلو الآخر، على الأرض. ووثقت كاميرات الحراسة السجانين يتحلقون من حولهم، يضربونهم بعصي ويركلونهم فيما كانت أياديهم مقيدة خلف ظهورهم. ومُنع الأسرى من التحرك أو التكلم، وبقوا في هذا الوضع لساعات طويلة.





وكانت الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية قد قررتا إغلاق الملف بزعم "مجرم غير معروف"، لكن أعيد فتح الملف مؤخرا في أعقاب استئناف قدمه الأسرى بواسطة المنظمة الحقوقية "مركز الدفاع عن الفرد"