الممتازة.. فوز شاق لشباب رفح.. وتعادل الهلال والصداقة (فيديو+صور)

حسم شباب رفح موقعة الأهلي الفلسطيني لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة.
ويدين "الزعيم" بانتصاره الثمين إلى مؤمن البواب الذي سجل هدف المباراة الوحيد (67).
الهلال – الصداقة (1-1)
واحتكم الهلال للتعادل مع منافسه الصداقة (1-1).
وتقدم الصداقة عبر يوسف سالم (30), قبل أن يتعادل الهلال عن طريق إبراهيم سلامة (83).
نماء – الجلاء (1-0)
وفي دوري الأولى, انتصر نماء على نظيره الجلاء (1-0).
وسجل هدف الفوز لنماء فادي عوض الله (12).
خدمات البريج – المجمع الإسلامي (0-2)
وتفوق المجمع الإسلامي على خصمه خدمات البريج (2-0).
ويدين المجمع بفوزه الغالي إلى خالد أبو مغصيب الذي أحرز هدفي المباراة (19 و91).
دوري الثالثة
وفي دوري الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", انتصر الشافعي على الشوكة (4-2), وشباب الزيتون على حطين (1-0).