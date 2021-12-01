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الممتازة.. فوز شاق لشباب رفح.. وتعادل الهلال والصداقة (فيديو+صور)

الأحد 05 ديسمبر 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الممتازة.. فوز شاق لشباب رفح.. وتعادل الهلال والصداقة (فيديو+صور)



غزة / سما /

حسم شباب رفح موقعة الأهلي الفلسطيني لمصلحته (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره الثمين إلى مؤمن البواب الذي سجل هدف المباراة الوحيد (67).

الهلال – الصداقة (1-1)

واحتكم الهلال للتعادل مع منافسه الصداقة (1-1).

وتقدم الصداقة عبر يوسف سالم (30), قبل أن يتعادل الهلال عن طريق إبراهيم سلامة (83).

نماء – الجلاء (1-0)

وفي دوري الأولى, انتصر نماء على نظيره الجلاء (1-0).

وسجل هدف الفوز لنماء فادي عوض الله (12).

خدمات البريج – المجمع الإسلامي (0-2)

وتفوق المجمع الإسلامي على خصمه خدمات البريج (2-0).

ويدين المجمع بفوزه الغالي إلى خالد أبو مغصيب الذي أحرز هدفي المباراة (19 و91).

دوري الثالثة

وفي دوري الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", انتصر الشافعي على الشوكة (4-2), وشباب الزيتون على حطين (1-0).

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#شباب رفح #الهلال #الصداقة #الأهلي الفلسطيني

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