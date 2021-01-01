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وفاة واحدة و69 إصابة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة واحدة و69 إصابة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 411 فحوصات مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 60 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 187691 إصابة بينها 1398 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 184639 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1654.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 38.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 511405 شخصًا.

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