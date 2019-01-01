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الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في واد الحمص جنوب القدس

الأحد 05 ديسمبر 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في واد الحمص جنوب القدس



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا، على هدم منزله في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرق القدس.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد عميرة على هدم منزله البالغ مساحته 165 مترا مربعا، بعد تسلّمه اخطارا بالهدم قبل فترة، والا ستهدمه بلدية الاحتلال، ويتحمل هو تكلفة بدل الهدم.

يذكر ان منطقة واد الحمص تتعرض لهجمة استيطانية تتمثل بهدم العشرات من الشقق السكنية، واخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.

كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تموز من العام 2019، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

#القدس #الاحتلال #هدم #واد الحمص

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