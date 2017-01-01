وزير إسرائيلي يدعو لتفتيش كل فلسطيني يدخل البلدة القديمة بالقدس

القدس المحتلة / سما /

قال يوعاز هاندل وزير الاتصالات الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنه يجب تفتيش الفلسطينيين الذين يدخلون إلى البلدة القديمة في القدس بعد الهجمات الأخيرة هناك.

وأضاف هاندل في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي “نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الوضع القائم بمنطقة باب العامود والبلدة القديمة، فهما نقطة ضعف، ومن غير المعقول تجوّل الفلسطينيين هناك دون تفتيش”.

ورأى هاندل أن العلاج المناسب للوضع الحالي في تلك المنطقة يتمثل في “خلق مناطق معقمة لا يدخلها أي مسلح فلسطيني”.

وتابع إن “المهمة الأكبر للحكومة ربما تكون استعادة السيادة بعد سنوات عديدة من انعدامها في النقب والجليل والقدس”.

وأعلن الوزير الإسرائيلي دعمه لأفراد الشرطة الإسرائيلية الذين أطلقوا النار تجاه الشاب الفلسطيني محمد سليمة أمس في منطقة باب العامود رغم أنه كان ملقى على الأرض.

وقال هاندل “هناك إرهابي يهاجمك بوسائل مختلفة، ولذلك عليك تحييده، ولا يهم إطلاقًا ما هو وضعه سواء كان واقفًا أو مستلقيًا.. يمكنه الاستلقاء حاملًا سلاحًا في يديه ويطلق النار. هذا واضح لأي شخص كان في الخدمة القتالية يومًا ما”. وفق تعبيره.

وكان هاندل دعا منذ أسابيع بعد عملية الشهيد فادي أبو شخيدم إلى إعادة وضع البوابات الالكترونية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى لتفتيش كل من يدخل تلك المناطق.

وفي يوليو/ تموز 2017، كانت حكومة بنيامين نتنياهو وضعت تلك البوابات ما دفع الفلسطينيين للتصدي إليها حتى نجحوا في إسقاطها ومنع إبقائها، وسط مخاوف إسرائيلية حينها من اندلاع انتفاضة.

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