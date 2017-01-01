  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي يدعو لتفتيش كل فلسطيني يدخل البلدة القديمة بالقدس

الأحد 05 ديسمبر 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يدعو لتفتيش كل فلسطيني يدخل البلدة القديمة بالقدس



القدس المحتلة / سما /

قال يوعاز هاندل وزير الاتصالات الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إنه يجب تفتيش الفلسطينيين الذين يدخلون إلى البلدة القديمة في القدس بعد الهجمات الأخيرة هناك.

وأضاف هاندل في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي “نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الوضع القائم بمنطقة باب العامود والبلدة القديمة، فهما نقطة ضعف، ومن غير المعقول تجوّل الفلسطينيين هناك دون تفتيش”.

ورأى هاندل أن العلاج المناسب للوضع الحالي في تلك المنطقة يتمثل في “خلق مناطق معقمة لا يدخلها أي مسلح فلسطيني”.

وتابع إن “المهمة الأكبر للحكومة ربما تكون استعادة السيادة بعد سنوات عديدة من انعدامها في النقب والجليل والقدس”.

وأعلن الوزير الإسرائيلي دعمه لأفراد الشرطة الإسرائيلية الذين أطلقوا النار تجاه الشاب الفلسطيني محمد سليمة أمس في منطقة باب العامود رغم أنه كان ملقى على الأرض.

وقال هاندل “هناك إرهابي يهاجمك بوسائل مختلفة، ولذلك عليك تحييده، ولا يهم إطلاقًا ما هو وضعه سواء كان واقفًا أو مستلقيًا.. يمكنه الاستلقاء حاملًا سلاحًا في يديه ويطلق النار. هذا واضح لأي شخص كان في الخدمة القتالية يومًا ما”. وفق تعبيره.

وكان هاندل دعا منذ أسابيع بعد عملية الشهيد فادي أبو شخيدم إلى إعادة وضع البوابات الالكترونية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى لتفتيش كل من يدخل تلك المناطق.

وفي يوليو/ تموز 2017، كانت حكومة بنيامين نتنياهو وضعت تلك البوابات ما دفع الفلسطينيين للتصدي إليها حتى نجحوا في إسقاطها ومنع إبقائها، وسط مخاوف إسرائيلية حينها من اندلاع انتفاضة.

"القدس

الأكثر قراءة اليوم

المشتبه الاول بجريمة قتل الشاب مهران خليلية يسلم نفسه للشرطة

القدس المحتلة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب العامود

هكذا قرأ مركز “مقرب من الاستخبارات الأمريكية” اتفاق الأردن وإسرائيل والإمارات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟

الجامعة الأمريكية تقرر تعليق الدوام وتجميد الكتل الطلابية: طالبنا مراراً بتواجد الأمن..

إعلام تركي ينشر صور قنبلة أعدت للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي أردوغان

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

وفاة واحدة و69 إصابة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

أول تعقيب من حماس على قرار الكويت بحظر دخول السفن المحملة ببضائع إسرائيلية

اشتيه

اشتيه: المانحون لا يساعدوننا في تغطية الرواتب..واسرائيل تستنزفنا بالخصومات الشهرية

حزب الله

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟

الاتصالات الفلسطينية