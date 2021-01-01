أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد:
* "يديعوت احرونوت":
- براك يهاجم بينيت ورئيس الموساد: إيران على وشك أن تتحول الى دولة نووية خلال أشهر
- عملية الطعن بالقدس وعاصفة التحقيق مع أفراد الشرطة.. كان يجب منحهم وساما وليس تحقيقا
- التشكيك في نوايا إيران حول الملف النووي والاتفاق يبتعد
- الحكومة الإسرائيلية تفقد السيطرة على أم الفحم وعدد القتلى العرب وصل الى 120
- وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراب ميخائيلي تدرس إمكانية إقامة مطار في قلنديا
* "هآرتس":
- إطلاق الرصاص على منفذ عملية القدس ليس إعداما وانما على أفراد الشرطة التفكير مرتين قبل اطلاق الرصاص
- مسؤول أميركي: المفاوضات مع إيران ليست أبدية
- رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي الإيراني
- تقارير في تركيا: إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة خلال اجتماع للرئيس أردوغان
* "معاريف":
- وُصف أفراد الشرطة بأنهم أبطال بعد قتلهم فلسطيني في القدس
- تسعة قتلى بحوادث الطرق نهاية الأسبوع وسبعة منهم من المواطنين العرب
- تسجيل 7 إصابات جدية بالمتحور "اوميكرون"
- روسيا ستهاجم أوكرانيا مطلع العام القادم