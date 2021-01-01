أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد:

* "يديعوت احرونوت":

- براك يهاجم بينيت ورئيس الموساد: إيران على وشك أن تتحول الى دولة نووية خلال أشهر

- عملية الطعن بالقدس وعاصفة التحقيق مع أفراد الشرطة.. كان يجب منحهم وساما وليس تحقيقا

- التشكيك في نوايا إيران حول الملف النووي والاتفاق يبتعد

- الحكومة الإسرائيلية تفقد السيطرة على أم الفحم وعدد القتلى العرب وصل الى 120

- وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراب ميخائيلي تدرس إمكانية إقامة مطار في قلنديا

* "هآرتس":

- إطلاق الرصاص على منفذ عملية القدس ليس إعداما وانما على أفراد الشرطة التفكير مرتين قبل اطلاق الرصاص

- مسؤول أميركي: المفاوضات مع إيران ليست أبدية

- رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة لبحث الملف النووي الإيراني

- تقارير في تركيا: إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة خلال اجتماع للرئيس أردوغان

* "معاريف":

- وُصف أفراد الشرطة بأنهم أبطال بعد قتلهم فلسطيني في القدس

- تسعة قتلى بحوادث الطرق نهاية الأسبوع وسبعة منهم من المواطنين العرب

- تسجيل 7 إصابات جدية بالمتحور "اوميكرون"

- روسيا ستهاجم أوكرانيا مطلع العام القادم