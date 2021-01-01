رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، على صدر صفحاتها الأولى، خبر إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد سليمة من مدينة سلفيت في باب العامود بالقدس، وإدانة الرئاسة للجريمة، والتأكيد على أنها استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يعدم الشاب محمد سليمة في القدس وبينت ولابيد يدعمان إجرام الجنود!!

- الرئاسة: قتل الاحتلال للشاب سليمة وهو جريح جريمة حرب موثقة

- اشتية: جنود الاحتلال القتلة ينفذون جريمتهم على الهواء مباشرة

- دير أبو مشعل تودع فتاها الشهيد

- مقتل طالب من جبع في "العربية الأمريكية" في جنين وإصابة ثلاثة آخرين

- اجبار مقدسي على هدم بيته في بيت حنينا

- مستوطنون يضعون "شمعدانات" على مفترقات الطرق في الأغوار ويعتدون على المزارعين في مسافر يطا

- أبو ردينة: على الحكومة الإسرائيلية وقف التصعيد الاستيطاني وعلى الإدارة الأمريكية تحويل أقوالها إلى أفعال

- اشتية: سنخرج من ظلمات الاحتلال والكورونا والانقسام إلى نور الحرية والتعافي والوحدة الوطنية

- الوزير عساف: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

- 3 وفيات و190 إصابة بـ"كورونا"

- الشاعر والأكاديمي عبد الله عيسى.. أول فلسطيني يحصل على العضوية الفاعلة في أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية

* "الأيام":

- الاحتلال يعدم شابا في باب العامود بإطلاق النار عليه من مسافة صفر

- ردود فلسطينية تدين: جريمة حرب وضد الإنسانية وعلى الهواء مباشرة

- أعضاء كنيست: عملية إعدام بدم بارد

- "كورونا": ثلاث وفيات و190 إصابة

- دير أبو مشعل: تشييع جثمان الشهيد مطر إلى مثواه الأخير

- إجبار مواطن على هدم منزله في بيت حنينا والاعتداء على مزارعين في مسافر يطا

- أبو ردينة: على الإدارة الأمريكية تحويل أقوالها إلى أفعال

- جنين: مقتل طالب وإصابة ثلاثة بجروح في شجار خارج الجامعة العربية الأمريكية

- الأسير أبو هواش يوصل إضرابه منذ 110 أيام بوضع صحي خطير

- "الخارجية": إسرائيل ترد على دعوات السلام بتصعيد الاستيطان

- لبنان يشرع بإقامة جدار حدودي مع إسرائيل

* "القدس":

- شهيد من سلفيت في القدس

- إصابات بكفر قدوم واستهداف الصيادين في قطاع غزة

- برعاية الرئيس محمود عباس.. اشتية وسلمان يضيئان "شجرة الميلاد" في بيت لحم

- الرئيس يصل الجزائر اليوم لبحث عدد من الملفات المشتركة

- مقتل شاب وإصابة آخرين في شجار مؤسف بمحيط الجامعة العربية الأمريكية في جنين

- الكويت تصدر قراراً وزارياً بحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل عبر مياهها الإقليمية

- هدف عالمي للفدائي محمد باسم.. تعادل فلسطين والسعودية في بطولة كأس العرب

- المواصفات الوراثية لـ"أوميكرون" تختلف عن الطفرات السابقة