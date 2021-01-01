أول تعقيب من حماس على قرار الكويت بحظر دخول السفن المحملة ببضائع إسرائيلية

غزة/ سما /

رحب رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس في إقليم الخارج هشام قاسم، بالقرار الصادر عن الجهات الرسمية في دولة الكويت القاضي بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى "الكيان الصهيوني".

وقال قاسم في تصريح صحفي، إن حماس تعتبر أن القرار الكويتي يشكل مسعى واضحاً لتطبيق السياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائما إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة، وهو موقف تُحَيّيه حماس، وتكبره، وتُجِلّه، لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي.

ورأى قاسم أن هذا القرار الكويتي الجديد ينسجم مع التوجهات الرسمية لدى الإخوة الأشقاء في دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، الذين ما فتئوا ينتصرون لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية، وهو موقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة ما زال فيها خير كثير، رغم موجة التطبيع سيئة الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها.

وأكد أن هذا القرار الكويتي لا يعتبر غريبا عن الأشقاء في الكويت، فإنها تدعو باقي الدول العربية والإسلامية والصديقة حول العالم إلى اتباع النهج ذاته، لمحاصرة الاحتلال، والتضييق عليه، ومنعه من استغلال موانئها البحرية في عمليات الاستيراد والتصدير، في الوقت الذي يواصل فيه قتل الإنسان الفلسطيني، وسرقة أرضه، وتدنيس مقدساته، في انتهاك سافر وخرق فاضح لكل المواثيق الدولية.