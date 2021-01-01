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حالة الطقس: امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى

الأحد 05 ديسمبر 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاحد سيكون غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، ويتوقع اعتتبارا من ساعات الظهيرة سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط امطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطةالسرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين : يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويتوقع اعتتبارا من ساعات الظهيرة سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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