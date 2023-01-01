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إعلام تركي ينشر صور قنبلة أعدت للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي أردوغان

السبت 04 ديسمبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام تركي ينشر صور قنبلة أعدت للتفجير تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي أردوغان



انقرة / وكالات /

نشرت وسائل إعلام تركية مساء يوم السبت صورا للقنبلة التي عثرت عليها قوات الأمن تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان وسائل اعلام في تركيا قد أفادت بأن قوات الأمن عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.

وقالت وسائل إعلام في تركيا إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.

وأشارت إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.

وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.

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