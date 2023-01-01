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«الديمقراطية» تنعى شهيد عملية الطعن بالقدس وتعتبر العملية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

السبت 04 ديسمبر 2021 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
«الديمقراطية» تنعى شهيد عملية الطعن بالقدس وتعتبر العملية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال



غزة / سما /

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان مقتضب عملية الطعن البطولية التي نفذها الشهيد محمد شوكت سلمية 25 عاما من سلفيت قضاء نابلس بالضفة ،والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في منطقة باب العامود في القدس المحتلة اعتبرتها بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته .

وجددت الجبهة الديمقراطية تأكيدها على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل، وأن المقاومة لن تتوقف وستزداد توهجاً واشتعالاً حتى يرحل الاحتلال عن أرصنا وقدسنا، وتتحقق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

ونعت الجبهة الشهيد محمد شوكت سلمية الذي أعدمته قوات الاحتلال مساء اليوم ، بدم بارد أمام مرأى ومسمع العالم مطالبةً بتدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوقف هذه الجرائم  الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا .

#الجبهة الديمقراطية #عملية طعن #القدس المحتلة

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