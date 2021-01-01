حماس تشيد بعملية القدس

غزة / سما /

أشادت حركة حماس، مساء اليوم السبت، بالعملية التي نفذها الشاب محمد أبو سليمة من سكان سلفيت، في مدينة القدس، وأدت لإصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، “هذه ‏بطولة جديدة يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم عبر عملية فدائية في القدس المحتلة .. تقاتل هذه المدينة المقدسة لطرد المحتل الغاصب والحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية”.

وأضاف “هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

‏وتابع الناطق باسم حماس “دماء شهيد القدس اليوم الذي روى أرض المدينة المقدسة هي التي ستحفظ لها هويتها وتحميها من الغزاة، وتحفظها من كل محاولات الاستيلاء عليها”.

وقال قاسم “هذه التضحيات العظيمة التي تجسدت في شهيد القدس اليوم ، تمثل قدرة الفلسطيني على دفع ثمن تطهير مقدساته من دنس الاحتلال ومقابل حريته وانعتاقه من الاستعمار الصهيوني”. كما قال.