غزة: المكتب الحركي للصحفيين ينظم ندوة حول القضية الفلسطينية في أجندة الصحافة الدولية

غزة / سما /

نظم المكتب الحركي للصحفيين شمال غزة ندوة بعنوان القضية الفلسطينية في أجندة الصحافة الدولية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث المتحاورون في القاعة وعبر الزووم عن أولويات الصحافة الدولية ومدى اهتمامها بالقضية الفلسطينية.

وبدأ الدكتور رأفت جودة مدير جامعة القدس المفتوحة بالترحيب بالضيوف وأثنى على أهمية اللقاء.

واوضح ا.د عصام فرج امين عام المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر دور الاعلام العربي في دعم القضية الفلسطينية ،

فيما أشار د.محمود خليفة سفير دولة فلسطين في بولندا ووكيل وزارة الاعلام سابقا الى قدرة الاعلام الفلسطيني في مواجهة اللوبي الصهيوني وماكنته الإعلامية في الخارج،

بدوره تحدث د. جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها في أوروبا عن تأييد الشعوب الخارجية للقضية الفلسطينية والدور الذي يقوم به الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية وتأثيرها على الرأي العام.

من جانبه تناول د. تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين عن دور الصحفيين الفلسطييين في إيصال الصورة الفلسطينية للعالم.

من جهته تحدث أ. سامي أبو سالم عن المعيقات التي تواجه الصحفيين العاملين في الصحافة الدولية واولويات الصحافة الدولية فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء تقدم د. توفيق ابو جراد أمين سر المكتب الحركي للصحفيين اقليم الشمال بالشكر لكل من ساهم انجاح هذا اللقاء.

وقد حضر اللقاء امين سر إقليم الشمال حاتم أبو الحصين ومفوض المكاتب الحركية محمد أبو جاسر وأعضاء قيادة الإقليم والاخ عاهد فروانة أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين وأعضاء الأمانة العامة لنقابة المحامين وأعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين وأعضاء المكاتب الحركية المركزية والفرعية وأمناء سر المناطق التنظيمية ومفوضي الاعلام في المناطق التنظيمية والشبيبة وأعضاء المكتب الحركي للصحفيين بالشمال والزملاء الصحفيين.