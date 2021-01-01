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إصابة 3 مواطنين واعتقالات جراء قمع الاحتلال في القدس

السبت 04 ديسمبر 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين واعتقالات جراء قمع الاحتلال في القدس



القدس المحتلة / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين، واعتقل اثنان آخران، السبت، إثر قمع قوات الاحتلال للمتواجدين في منطقة "باب العامود" ومحيطها، وسط القدس المحتلة.

يأتي ذلك خلال مواجهات جرت بعد فترة وجيزة، من إقدام عناصر ما يسمى حرس الحدود بإطلاق النار على شاب فلسطيني، بدعوى طعنه مستوطنا قرب "باب العامود".

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن "3 إصابات تم التعامل معها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة".

وأضافت: "من بين الإصابات واحدة بقنبلة صوت وأخرى بالضرب المباشر، حيث تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين على الأقل، فيما أصيب آخرون بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، وقنابل الصوت على المتواجدين بالمكان.

وأجبرت قوات الاحتلال المواطنين على إخلاء منطقة "باب العامود"، والأماكن المحيطة بها.

#مواجهات #قوات الاحتلال #منطقة باب العامود

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