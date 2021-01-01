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الهباش: إعدام الاحتلال للشهيد محمد سليمة هو سلوك عصابات إجرامية

السبت 04 ديسمبر 2021 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: إعدام الاحتلال للشهيد محمد سليمة هو سلوك عصابات إجرامية



رام الله / سما /

 أدان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الشهيد محمد شوكت سليمة  قرب باب العامود بالقدس المحتلة وهو مصاب وأعزل أمام الكاميرات وعدسات المصورين الذين تواجدوا في المكان .

ووصف الهباش في بيان مقتضب إعدام جنود الاحتلال للشهيد محمد سليمة بأنه سلوك عصابات إجرامية ولا يمت للإنسانية والأخلاق بأية صلة دون اي اعتبار للمشاعر الإنسانية التي تجرد منها هذا الإحتلال ويمتهن الوحشية والإجرام .

وأكد قاضي القضاة ان الاحتلال هو سبب كل المآسي التي تحل بالمنطقة ولا سبيل الى السلام بدون زوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته واستقلاله .

وطالب الهباش المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيط الحرم القدسي الشريف وضرورة لجم دولة الاحتلال التي تمارس الإجرام الممنهج وإرهاب دولة منظم ضد أبناء شعبنا ومقدساته .

#محمود الهباش #قوات الاحتلال

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