  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الأمريكي يفتح تحقيقا في إمكانية سقوط ضحايا مدنيين بغارة له في سوريا

السبت 04 ديسمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأمريكي يفتح تحقيقا في إمكانية سقوط ضحايا مدنيين بغارة له في سوريا



واشنطن /سما/

فتحت القيادة الوسطى الأمريكية تحقيقا بشأن إمكانية مقتل مدنيين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قياديا كبيرا في تنظيم "القاعدة" شمال غربي سوريا أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم القيادة بيل أوربان، في بيان له إن طائرة "MQ-9 Reaper" نفذت الغارة في محافظة إدلب السورية، مستهدفه قياديا ومخططا كبيرا في "القاعدة".

لم يكشف البيان عن اسم القيادي المستهدف، لكنه أشار إلى أن الغارة ضده من شأنها "تعطيل عمليات القاعدة وقدرة التنظيم على التخطيط لهجمات".

وبعدما تحدثت التقارير الأولية حول الغارة عن إمكانية وقوع ضحايا مدنيين، قال المتحدث: "يؤسفنا خسارة أرواح مدنيين وسنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك".

وتابع: "تم إرسال تقارير على الفور للقيادة الوسطى حول سقوط ضحايا مدنيين، لقد فتحنا تحقيقا كاملا بهذه الادعاءات وستنشر نتائج التحقيقات في الوقت المناسب".

وذكرت تقارير إعلامية أمس الجمعة أن 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل أصيبوا جراء غارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة لـ"التحالف الدولي" على ريف إدلب الجنوبي.

#الولايات المتحدة #الجيش الامريكي #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا هو "ثمن" استقالة قرداحي

تركيا: هكذا نقلت شبكة التجسس الإسرائيلية صورا لـ "الموساد"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة تكشف أسباب تراجع السلطة عن دعوى قدمتها ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية

أمير سعودي يشن هجوما على جورج قرداحي رغم استقالته: "كاذب"!!

"واشنطن بوست" تنشر تفاصيل مثيرة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا.. 175 ألف جندي يستعد

تحذير أميركي من متحور أكثر خطورة من "أوميكرون"

الأخبار الرئيسية

7502829d-e40c-4885-aab6-6e127ae08f45

"فورين بوليسي" تتساءل: كيف ننهي الاحتلال الرقمي الإسرائيلي؟

1-10-730x438

هكذا قرأ مركز “مقرب من الاستخبارات الأمريكية” اتفاق الأردن وإسرائيل والإمارات

القدس المحتلة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب العامود

الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل وواشنطن: الاستيطان سيدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر

فيديو.. مقتل طالب وإصابة 3 آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية في جنين

الاتصالات الفلسطينية