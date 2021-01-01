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زاخاروفا ترد على تقارير إعلامية أمريكية عن "هجوم روسيا الوشيك" على أوكرانيا

السبت 04 ديسمبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
زاخاروفا ترد على تقارير إعلامية أمريكية عن "هجوم روسيا الوشيك" على أوكرانيا



موسكو /سما/

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تدير "عملية خاصة لتصعيد الموقف" حول أوكرانيا، وتحميل المسؤولية لروسيا.

وقالت في تعليق لصحيفة "كوميرسانت" حول تقارير إعلامية أمريكية عن غزو روسي وشيك لدولة مجاورة، إن "انتشار القوات الروسية على الأراضي الروسية حق مشروع لروسيا في ظل ممارسات حلف شمال الأطلسي في المنطقة... ينبغي على الصحافة الأمريكية أن تقلق للأعمال العدوانية الأمريكية لا الروسية".

وأضافت: "الولايات المتحدة تدير عملية خاصة لتأجيج الوضع حول أوكرانيا وتحميل المسؤولية لروسيا... تستند إلى أعمال استفزازية على الحدود الروسية، مصحوبة بخطاب اتهامي ضد موسكو، ومن حيث المبدأ، لا شيء جديد في التكتيكات الغربية الكلاسيكية... فقط مدى الوقاحة والنفاق ما يثير الدهشة".

وزعمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق نقلا عن مسؤولين مجهولين في الإدارة الأمريكية، أن "روسيا تعتزم مطلع العام المقبل غزو أوكرانيا، بـ175 ألف جندي".

#الخارجية الروسية #روسيا #ماريا زاخاروفا #الولايات المتحدة #أوكرانيا

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