  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا

السبت 04 ديسمبر 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترد على التهديد بتلقيها ضربة عسكرية من إسرائيل: أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا



طهران /سما/

حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الصهاينة من نواياهم ضد إيران، قائلا إن مهاجمة إيران بالنسبة لهم كالحلم.

وقال باقري، إن "الصهاينة يجب عليهم أن يحلموا بمهاجمة إيران وما هي إلا أضغاث أحلام لا يمكن تفسيرها أبدا"، مجددا التأكيد على ضرورة رفع إجراءات الحظر غير القانونية عن الجمهورية الإيرانية، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قال في تصريحات نقلتها "صحيفة يديعوت أحرونوت"، إنه "قد لا يكون هناك مفر من ضرب إيران، ونحن نستعد لهذا الاحتمال"، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية للتسلح صادقت على شراء أسلحة وذخائر جديدة.

وبشأن مفاوضات فيينا، والوثيقتين اللتين عرضتهما إيران على أطراف الاتفاق النووي، شدد المسؤول الإيراني على أهمية أن يتفق الجانبان على أساس المفاوضات وهو الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن الأطراف الأوروبية أقرت بضرورة إنشاء آلية تحقق.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني تعليقا على مطالب إيران من الطرف المقابل، "تأكيدنا هو أنه يجب أن تستمر جميع القضايا المتعلقة بأنشطتنا النووية في إطار الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015، مضيفا أن قضايا التحقق والضمانات التي يجب تقديمها هي قضايا خطيرة للغاية واردة في الوثيقة الثالثة التي يتم عرضها.
وتوقفت المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي حتى الأسبوع المقبل، حيث أعرب مسؤولون أوروبيون، اليوم الجمعة، عن استيائهم من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة، بحسب "رويترز".

ووضعت اتفاقية عام 2015 قيودا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق، الذي وصفه بـ "المتساهل" مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية مؤلمة على طهران التي بدأت بعد ذلك في تخفيض العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، لاسيما بشأن تخصيب اليورانيوم.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، استأنفت إيران والقوى الكبرى مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي. وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا منذ أبريل/ نيسان الماضي.
 

#ايران #علي باقري #البرنامج النووي الإيراني #اسرائيل #بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا هو "ثمن" استقالة قرداحي

تركيا: هكذا نقلت شبكة التجسس الإسرائيلية صورا لـ "الموساد"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة تكشف أسباب تراجع السلطة عن دعوى قدمتها ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية

أمير سعودي يشن هجوما على جورج قرداحي رغم استقالته: "كاذب"!!

"واشنطن بوست" تنشر تفاصيل مثيرة حول الهجوم الروسي على أوكرانيا.. 175 ألف جندي يستعد

تحذير أميركي من متحور أكثر خطورة من "أوميكرون"

الأخبار الرئيسية

7502829d-e40c-4885-aab6-6e127ae08f45

"فورين بوليسي" تتساءل: كيف ننهي الاحتلال الرقمي الإسرائيلي؟

1-10-730x438

هكذا قرأ مركز “مقرب من الاستخبارات الأمريكية” اتفاق الأردن وإسرائيل والإمارات

القدس المحتلة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب العامود

الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل وواشنطن: الاستيطان سيدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر

فيديو.. مقتل طالب وإصابة 3 آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية في جنين

الاتصالات الفلسطينية