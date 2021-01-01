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الإعلان عن الفائزين بمسابقة الارز الذهبي للافلام العالمية القصيرة

السبت 04 ديسمبر 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن الفائزين بمسابقة الارز الذهبي للافلام العالمية القصيرة



رام الله / سما /

اختتم مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بازرو / إفران بنسخته  ٢٢ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ بحضور غفير من الفنانين والمثقفين من داخل المغرب وخارجها.

وتخلل المهرجان، الإعلان عن الفائزين بمسابقة الارز الذهبي للافلام العالمية القصيرة .

استقرت لجنة التحكيم المكونة من المخرج ماهر حشاش الفلسطيني الدنمركي رئيسًا وعضوية كلا من الممثلة المغربية فتيحة وتيلي والممثل الاسباني Luis Fernandez بالاجماع على توزيع الجوائز على الشكل التالي :
١- شهادة تقديرية    
  للفيلم العماني   ( السلطانة )
  للمخرج  خالد الزدجالي

٢- جائزة الاخراج  
   للفيلم السوري ( ابناء المستحيل)
   للمخرج حسام حمود

٣- جائزة لجنة التحكيم 
   للفيلم الفلسطيني ( عائد من الجنة )
   لمحمد حرب

٤- الجائزة الكبرى 
   للفيلم المغربي البلجيكى( Alopsy )
   للمخرج مهدي عيوش  Mehdi Ayouche

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