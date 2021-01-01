اختتم مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بازرو / إفران بنسخته ٢٢ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ بحضور غفير من الفنانين والمثقفين من داخل المغرب وخارجها.
وتخلل المهرجان، الإعلان عن الفائزين بمسابقة الارز الذهبي للافلام العالمية القصيرة .
استقرت لجنة التحكيم المكونة من المخرج ماهر حشاش الفلسطيني الدنمركي رئيسًا وعضوية كلا من الممثلة المغربية فتيحة وتيلي والممثل الاسباني Luis Fernandez بالاجماع على توزيع الجوائز على الشكل التالي :
١- شهادة تقديرية
للفيلم العماني ( السلطانة )
للمخرج خالد الزدجالي
٢- جائزة الاخراج
للفيلم السوري ( ابناء المستحيل)
للمخرج حسام حمود
٣- جائزة لجنة التحكيم
للفيلم الفلسطيني ( عائد من الجنة )
لمحمد حرب
٤- الجائزة الكبرى
للفيلم المغربي البلجيكى( Alopsy )
للمخرج مهدي عيوش Mehdi Ayouche