رام الله / سما /

اختتم مهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بازرو / إفران بنسخته ٢٢ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ بحضور غفير من الفنانين والمثقفين من داخل المغرب وخارجها.

وتخلل المهرجان، الإعلان عن الفائزين بمسابقة الارز الذهبي للافلام العالمية القصيرة .

استقرت لجنة التحكيم المكونة من المخرج ماهر حشاش الفلسطيني الدنمركي رئيسًا وعضوية كلا من الممثلة المغربية فتيحة وتيلي والممثل الاسباني Luis Fernandez بالاجماع على توزيع الجوائز على الشكل التالي :

١- شهادة تقديرية

للفيلم العماني ( السلطانة )

للمخرج خالد الزدجالي

٢- جائزة الاخراج

للفيلم السوري ( ابناء المستحيل)

للمخرج حسام حمود

٣- جائزة لجنة التحكيم

للفيلم الفلسطيني ( عائد من الجنة )

لمحمد حرب

٤- الجائزة الكبرى

للفيلم المغربي البلجيكى( Alopsy )

للمخرج مهدي عيوش Mehdi Ayouche