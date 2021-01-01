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أبو مرزوق: تحرير الأسرى من سجون الاحتلال دين في رقابنا

السبت 04 ديسمبر 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: تحرير الأسرى من سجون الاحتلال دين في رقابنا



غزة / سما /

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق "إن تحرير الأسرى دين في رقابنا".

وجاء ذلك مشاركته في ورشة "الأسرى والجرحى والشهداء تضحية وفداء" التي عقدت في إسطنبول.

وتابع أبو مرزوق، "لا يحلّ لنا أن نبقي هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال ونحن أحياء".

وكان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قال إنّ الجنود الإسرائيليين الأربعة الذين تأسرهم كتائب القسام في غزة "لن يروا الشمس مطلقًا الا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية".

وأكّد هنية أنّ قضية الأسرى على رأس أولويات وأجندة الحركة والمقاومة، مؤكدًا أن حركته نفذت أول عملية أسر لجنديين إسرائيليين بعد عام واحد من انطلاقتها.

#موسى ابو مرزوق #حركة حماس #الاسرى الفلسطينيين

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