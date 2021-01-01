الكويت تصدر قرارًا وزاريًا بحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أصدرت الحكومة الكويتية، قرارًا وزاريًا بحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى إسرائيل (عبر مياه الكويت الإقليمية)، بحسب ما أفادت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في القرار الذي أصدرته وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس، "منع الوكلاء البحريين المسجلين لدى الكويت من تقديم طلبات للحصول على تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 26 مايو/ أيار 1957".

ويحظر المرسوم أيضًا "جميع السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيًا من البضائع المنصوص على حظرها".

ويطال الحظر الوصول إلى إسرائيل سواءً كان القصد شحن هذه السفن من وإلى دولة إسرائيل من موانئ أخرى، بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.

وأضاف القرار الجديد على وجوب "اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال من يخالفون هذه التعليمات". ويأتي القرار بعد يومين من تأكيد سفير الكويت المفوض لدى الأمم المتحدة دعم بلاده الكامل للفلسطينيين، وحقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

والخميس الماضي، دانت الكويت بأشد العبارات مشاركة رئيس دولة إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، في اقتحام المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، للاحتفال بما يُسمى بـ"عيد الأنوار".