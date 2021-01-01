الاحتلال يواصل حرمان الاسيرات المقدسيات من الزيارة

القدس المحتلة / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، حرمان الأسيرات المقدسيات من الزيارات العائلية، للشهر الثالث على التوالي، وكانت آخر زيارة لهن في شهر أيلول الماضي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد ابو عصب: “منذ نحو شهرين تحرم سلطات الاحتلال 12 أسيرة مقدسية في سجن الدامون من الزيارة، بحجة إجراء أعمال الصيانة والترميم في المعتقل”.

ولا تقتصر معاناة الأسيرات الفلسطينيات على الحرمان من الزيارة، بل تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحقهن وانتقاص حقوقهن، لفرض مزيد من التضييق والتنكيل النفسي والجسدي بحقهن.

يُشار الى أن 12 أسيرة مقدسية يقبعن في سجن الدامون من أصل 34 أسيرة فلسطينية، تواصل سلطات سجون الاحتلال حرمانهن من الزيارة منذ أكثر من شهرين