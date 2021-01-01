  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل حرمان الاسيرات المقدسيات من الزيارة

السبت 04 ديسمبر 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل حرمان الاسيرات المقدسيات من الزيارة



القدس المحتلة / سما /

 تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، حرمان الأسيرات المقدسيات من الزيارات العائلية، للشهر الثالث على التوالي، وكانت آخر زيارة لهن في شهر أيلول الماضي.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد ابو عصب: “منذ نحو شهرين تحرم سلطات الاحتلال 12 أسيرة مقدسية في سجن الدامون من الزيارة، بحجة إجراء أعمال الصيانة والترميم في المعتقل”.

ولا تقتصر معاناة الأسيرات الفلسطينيات على الحرمان من الزيارة، بل تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحقهن وانتقاص حقوقهن، لفرض مزيد من التضييق والتنكيل النفسي والجسدي بحقهن.

يُشار الى أن 12 أسيرة مقدسية يقبعن في سجن الدامون من أصل 34 أسيرة فلسطينية، تواصل سلطات سجون الاحتلال حرمانهن من الزيارة منذ أكثر من شهرين

#الاسيرات الفلسطينيات #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا هو "ثمن" استقالة قرداحي

ورقة استقالة جورج قرداحي تتضمن مفاجأة للجميع... ورئيس الوزراء يعلق (فيديو)

"آلهة السماء" الطائرة تثير جدلا واسعا في مصر... الجيش يعلن سلاحه الجديد

تركيا: هكذا نقلت شبكة التجسس الإسرائيلية صورا لـ "الموساد"

صحيفة تكشف أسباب تراجع السلطة عن دعوى قدمتها ضد أمريكا في محكمة العدل الدولية

أمير سعودي يشن هجوما على جورج قرداحي رغم استقالته: "كاذب"!!

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

القدس المحتلة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب العامود

الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل وواشنطن: الاستيطان سيدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر

فيديو.. مقتل طالب وإصابة 3 آخرين في شجار أمام الجامعة الأمريكية في جنين

وزيرة الصحة: 3 وفيات و190 إصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

هنية

هنية: الجنود الاسرائيليين الأربعة لدى القسام لن يروا الشمس إلا اذا تنعم اسرانا بالحرية

الاتصالات الفلسطينية